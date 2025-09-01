Команда Тюменской области - призер финала всероссийской игры "Зарница 2.0"

| Фото: центр "Воин" | Фото: центр "Воин"

Сборный отряд "Воин-Вепрь" стал призером финала всероссийской игры "Зарница 2.0", которая прошла в Волгограде. В составе команды — воспитанники центров "Аванпост" и "Воин", ученики мальковской школы, школы № 65 и Гимназии № 83 Тюмени, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Участие в проведении финала игры приняли ветераны боевых действий и бойцы специальной военной операции. Центральной темой мероприятий стало 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

На полигоне "Волжский" состоялся финальный бой между двумя армиями — "Ока" и "Кама". В каждой армии участвовали по 240 юношей и девушек в старшей возрастной категории, включая ведомственные и иностранные отряды. Бой длился один час, и победу одержала армия "Ока", в состав которой вошла команда Тюменской области.

По итогам командных состязаний отряд "Воин-Вепрь" занял третье место, обойдя большинство других регионов России.

Игра реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".