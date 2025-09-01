  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Тюменский индустриальный университет впервые станет площадкой для олимпиады "Я - профессионал"

Общество, 08:59 24 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский индустриальный университет впервые станет организатором Всероссийской олимпиады студентов "Я — профессионал" по профилю "Нефтегазовое дело" — одному из ключевых направлений подготовки университета. Регистрация участников IX сезона олимпиады "Я — профессионал" продлится до 11 ноября, сообщает центр по внешним коммуникациям вуза.

Право проводить трек ТИУ выиграл по итогам конкурсного отбора вузов.

В новом сезоне участникам предстоит решить практико-ориентированные задания, разработанные ведущими вузами совместно с индустриальными партнерами олимпиады. Будущих профессионалов ждут мероприятия промышленного и академического туризма. Студенты смогут посетить площадки вузов-организаторов и соорганизаторов в разных регионах, производства и промышленные объекты.

Все участники IX сезона попадут в национальный кадровый резерв "Я — профессионал". Дипломанты проекта смогут воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей.

С 14 ноября по 1 декабря пройдет отборочный этап. Финалы по направлениям состоятся с февраля по апрель, а итоги станут известны в июне 2026 года.

# нефтегаз , олимпиада , ТИУ

