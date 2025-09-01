  • 24 сентября 202524.09.2025среда
В Тюмени четвертый сезон "Книги и музыка" посвятят Илье Шляпкину

Общество, 09:10 24 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Открытие четвертого сезона "Книги и музыки" пройдет в читальном зале библиотеки ТюмГУ (ул. Семакова 18) 24 сентября. В этот раз внимание будет обращено к Илье Шляпкину — филологу, палеографу, историку древнерусского искусства, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

"Разнообразная деятельность Шляпкина была посвящена русской литературе, этнографии, археологии, эпиграфике и истории русского театра. Большое место в его жизни занимали путешествия с научными целями. Кроме того, Илья Александрович был преподавателем Высших женских курсов, Александровского лицея, Военно-юридической академии и Археологического института — престижных заведений того времени", - рассказали организаторы.

Погрузиться в атмосферу тайн и открытий поможет лектор, кандидат исторических наук Софья Щербич. Живое музыкальное сопровождение от Екатерины Байер (скрипка).

Вход свободный. Нужно взять паспорт или пропуск ТюмГУ.

# ТюмГУ

﻿
