Состязания, семинары и дискотека ждут тюменских школьников на слете лесничеств

Общество, 17:45 23 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

XVI Слёт школьных лесничеств пройдет на базе центра "Дружба-Ямал" в Тюмени с 24 по 26 сентября. На мероприятие приедут 28 команд учащихся с 6 по 11 классы, которые изучают лесное дело под руководством школьных педагогов и специалистов лесной отрасли, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

В течение трех дней участников ждут спортивные, творческие и интеллектуальные состязания, обучающие семинары по лесным дисциплинам, конкурс "Агитбригада любителей леса". Также планируется работа тематических площадок, посвященных разным направлениям - от работы с БПЛА и лесопожарной техникой до творческих мастерских и игр. Участников ждут посиделки у костра и дискотека.

# слет , школьники , школьные лесничества

