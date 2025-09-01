Спортсмены Тюменской области завоевали бронзовые медали на Чемпионате России по лыжероллерам
Спортсмены Тюменской области завоевали бронзовые медали на Чемпионате России по лыжероллерам. Соревнования проходят сегодня в Архангельской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Лыжероллеры из Тюменской области приняли участие в масс-старте на 30 км классическим стилем.
Третье место среди мужчин занял Александр Терентьев, уступив победителю 0,5 секунды. Третье место среди женщин присудили Елизавете Пантриной, уступившей победительнице 7,5 секунды. Пятое место заняла Карина Гончарова, уступив 11 секунд.
Призеры получили дипломы и денежные призы.