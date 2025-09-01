  • 24 сентября 202524.09.2025среда
В Тюмени запустили коллектор в районе Гилевской рощи

Общество, 10:27 24 сентября 2025

Канализационный коллектор протяженностью 2200 метров и диаметром 1200 мм ввели в эксплуатацию в Тюмени в районе Гилевской рощи. Работы проведены методом горизонтально-направленного бурения. Во время строительства не пострадало ни одно дерево, сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

Чтобы подключить построенный участок к действующим сетям, пришлось временно остановить движение стоков по двум трубопроводам, но без ограничения услуг водоснабжения и водоотведения абонентам.

"Перераспределили стоки и снизили нагрузку на оставшиеся сети. Чтобы избежать подтопления двух основных канализационных насосных станций города и предотвратить гидроудары в сети, мы в ручном режиме управляли работой насосов на более мелких КНС", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Подготовка к переключению продолжалась трое суток. За это время полтора десятка илососов откачали из трубопроводов более тысячи кубометров сточных вод. Еще сутки потребовалось для монтажа запорной арматуры и врезки новых труб к городской системе водоотведения.

Реконструкция коммуникаций в районе экологического парка началась в 2021 году. С 2023 года введены в эксплуатацию три напорных коллектора от двух основных насосных станций города общей протяженностью около 6,5 км. Еще один трубопровод протяжённостью 2,2 км обновлен с применением технологии санации полимерным "рукавом". Стальные сети, прослужившие более 40 лет, обрели новую жизнь и прослужат не менее полувека.

# Гилевская роща , коллектор , Росводоканал Тюмень

