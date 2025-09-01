Жители Тюменской области подали 264 жалобы на излишне активных кредиторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

264 обращения с жалобами на кредиторов, которые применяют излишнее давление направили жители Тюменской области за восемь месяцев 2025 г. Возбуждено 36 дел об административных правонарушениях.

15 финансовым организациям вменяют нарушение прав заемщиков при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Еще одной – умышленное невыполнение представителей закона.

"Каждый имеет право на защиту своих интересов. Важно знать, что ваши права не должны быть нарушены", - подчеркнул начальник отделения контрольно-надзорной и разрешительной деятельности УФССП России по Тюменской области Александр Родин.

| Фото: управление ФССП России по Тюменской области | Фото: управление ФССП России по Тюменской области

Обращаться в отделение необходимо в тех случаях, когда кредиторы своими частыми звонками и сообщениями затрудняют жизнь должника.

Подать обращение можно несколькими способами через портал Госуслуг, интернет-приемную федеральной службы. А также по электронной почте okzk@r72.fssp.gov.ru. Лично, обратившись в отделение по адресу Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47, 9 этаж, кабинет № 923. Контактный телефон: 8 (3452) 495-338.

При обращении необходимо предоставить как можно больше информации о ситуации, включая снимки сообщений и уведомлений, при наличии аудиозаписи разговоров, детализацию звонков за период взаимодействия с кредиторами и номера телефонов, с которых поступали звонки.

В случае выявления нарушений, предусмотренных законом о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, кредитора привлекут к административной ответственности.