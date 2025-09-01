Фантомный класс для стоматологов открыли в Тюменском медуниверситете

Новый фантомный класс на 15 мест открыли в институте стоматологии Тюменского медицинского университета. Он воссоздает рабочее место врача-стоматолога, позволяет моделировать различные клинические ситуации и полностью соответствует современным стандартам стоматологического образования, сообщает пресс-служба вуза.

Это уже третий фантомный класс в институте.

"Особенность нового фантомного класса именно в его оснащении. Здесь используется самое современное оборудование, существующее на рынке образовательных симуляторов для подготовки стоматологов. Здесь каждый студент, работая на своем манекене, может в режиме онлайн наблюдать и повторять действия преподавателя. Есть возможность записывать, просматривать свои ошибки – это позволяет оценить свои профессиональные навыки", - сказал ректор вуза Иван Петров.

Директор института стоматологии ТМУ Марина Олеговна Нагаева отметила важность открытия класса в плоскости стратегического развития вуза: "Оснащение и организация образовательного пространства – это очень важный аспект в реализации программы развития университета, главным образом, в части образовательной политики, которая, в свою очередь, направлена на то, чтобы подготовить высококвалифицированные кадры, которые способны решать сложные профессиональные задачи на современном уровне. Руководство вуза делает все для студентов и их развития, как молодых конкурентоспособных профессионалов".

Передовые фантомы произведены в Китае, а программное обеспечение и мультимедийное оборудование полностью русифицировано. Кстати, в ТМУ обучается несколько десятков студентов из КНР, поступивших именно в институт стоматологии. Современное оборудование фантомного класса они уже оценили и остались довольны.

Отработка навыков на таком высокотехнологичном оборудовании – важный шаг в подготовке конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров для практической медицины.