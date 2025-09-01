  • 24 сентября 202524.09.2025среда
Делегация из Тывы приедет в Тюмень для изучения практики работы с инвесторами

Экономика, 15:35 24 сентября 2025

инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: инвестиционное агентство Тюменской области

Для изучения практики работы с инвесторам приедет делегация Республики Тыва в Тюменскую область. Договоренность об этом достигнута в ходе встречи в режиме онлайн.

По информации регионального инвестагентства, генеральный директор Николай Пуртов представил комплексный подход региона к работе с муниципалитетами, включающий конструктивный диалог с бизнесом, обучение и сопровождение муниципальных инвестиционных команд, а также консультативно-методическую поддержку.

Кроме того, был представлен опыт реализации масштабных инвестиционных проектов и развития территорий с использованием механизмов КРТ.

# инвестиционное агентство Тюменской области

