Конкурс эссе запустили ко дню рождения Андрея Текутьева в Тюмени

Конкурс эссе "Искусство исцелять: тюменская медицина в контексте истории города", приуроченный ко дню рождения известного мецената Андрея Ивановича Текутьева, проходит в Тюмени с 15 сентября по 16 октября 2025 года, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"История тюменской медицины знает много примеров самоотверженного труда, направленного на сохранение здоровья горожан. Это, прежде всего, работа врачей, медсестёр и других представителей медперсонала учреждений здравоохранения Тюмени. Но их деятельность была бы невозможна без талантливых организаторов, а также меценатов и благотворителей города. Одним из ярких представителей тюменских благотворителей в сфере медицины является городской голова и тюменский купец 1 гильдии Андрей Иванович Текутьев, чьё имя с 2021 года носит Библиотека истории города", - рассказали организаторы конкурса - библиотека истории города им. А.И. Текутьева.

Конкурс носит открытый характер и проводится в один этап. Его участниками могут стать тюменцы от 14 до 20 лет.

По итогам конкурса определят победителей в двух возрастных категориях: 14–17 лет и 18–20 лет. Распределят 12 призовых мест. Работы победителей разместят в группе "ТЕКУТЬЕВка" во ВКонтакте.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится не позднее 30 октября. Ознакомиться с положением можно по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.