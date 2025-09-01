  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
  • USD82,8676
    EUR97,1410
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-западный

Конкурс эссе запустили ко дню рождения Андрея Текутьева в Тюмени

Общество, 08:48 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс эссе "Искусство исцелять: тюменская медицина в контексте истории города", приуроченный ко дню рождения известного мецената Андрея Ивановича Текутьева, проходит в Тюмени с 15 сентября по 16 октября 2025 года, сообщает Централизованная городская библиотечная система.

"История тюменской медицины знает много примеров самоотверженного труда, направленного на сохранение здоровья горожан. Это, прежде всего, работа врачей, медсестёр и других представителей медперсонала учреждений здравоохранения Тюмени. Но их деятельность была бы невозможна без талантливых организаторов, а также меценатов и благотворителей города. Одним из ярких представителей тюменских благотворителей в сфере медицины является городской голова и тюменский купец 1 гильдии Андрей Иванович Текутьев, чьё имя с 2021 года носит Библиотека истории города", - рассказали организаторы конкурса - библиотека истории города им. А.И. Текутьева.

Конкурс носит открытый характер и проводится в один этап. Его участниками могут стать тюменцы от 14 до 20 лет.

По итогам конкурса определят победителей в двух возрастных категориях: 14–17 лет и 18–20 лет. Распределят 12 призовых мест. Работы победителей разместят в группе "ТЕКУТЬЕВка" во ВКонтакте.

Церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится не позднее 30 октября. Ознакомиться с положением можно по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Андрей Текутьев , конкурс

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:29 30.09.2025Житель Тюменской области оплатил 1,4 млн рублей долга по алиментам на сына
10:07 30.09.2025Документальный спектакль "Голоса памяти" представят в Тюмени в декабре
09:56 30.09.2025Тюменские эксперты расскажут, как справиться с выгоранием в учебе и работе
09:45 30.09.2025Вечерняя лекция, настольные игры и кинопоказ ждут тюменцев в резиденции "Башня"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора