Двое молодых специалистов начали служить в Тобольском драмтеатре

Общество, 11:21 25 сентября 2025

ТКТО

Двое молодых специалистов начали служить в Тобольском драматическом театре. Руслан Ковалик и Екатерина Карполь - выпускники Тюменского института и колледжа культуры, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Руслан Ковалик родился в Казахстане. В 18 лет переехал в Россию, где окончил Тюменский государственный институт культуры. Получив актерское образование у мастеров Валерия Архипова и Елены Орловой, осваивал подмостки Сургутского музыкально-драматического театра. Вернувшись в Тюмень, с единомышленниками, выходцами кафедры, под руководством Орловой организовали театральное объединение "Группа товарищей". Ранее Руслан уже выходил на тобольскую сцену, будучи на гастролях.

Детство Екатерина Карполь прошло в Нижневартовске, в 17 лет переехала в Тюмень и поступила в Тюменский колледж культуры и искусства. Получение специальности "Артист драмы театра и кино" (мастера Валерий Архипов и Елена Орлова) стало для девушки настоящим поворотом судьбы: её ждала профессиональная сцена Нижневартовского ТЮЗа, спектакли которого Екатерина посещала еще ребёнком. Получив опыт в родном театре, молодая актриса вернулась на Тюмень.

