Тюменских школьников познакомят с технологиями 3D-печати

Общество, 12:38 25 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Для тюменских школьников 6-10 классов открыли запись на кружок "Проектное моделирование", сообщает ФМШ.

Участников познакомят с современными инструментами 3D-моделирования, научат превращать идеи в реальные объекты, осваивая все этапы проектирования, — от эскиза до готового изделия. Помимо этого, ученики узнают о технологиях 3D-печати, различных типах принтеров и материалах, что позволит создавать собственные прототипы и модели для учебных проектов или личных увлечений.

На занятиях школьники будут работать над реальными проектами, развивая навыки креативного мышления, точности и командной работы. Это возможность подготовиться к будущему в инженерии, дизайне и технологиях.

Подать заявку можно по ссылке до 1 октября. Занятия будут проводиться в Физико-математической школе.

# 3D-принтер , школьники

﻿
