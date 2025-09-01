Первые сборы ветеранов спецоперации Уральского федерального округа пройдут в Челябинске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 100 ветеранов СВО из всех субъектов Уральского федерального округа соберутся в Челябинске 1-2 октября на окружные сборы.

Во время мероприятия пройдет круглый стол по выработке инициатив для совершенствования законодательства, состоятся мастер-классы по актуальным направлениям социализации возвращающихся с фронта бойцов.

"Во всех субъектах Уральского федерального округа созданы региональные Ассоциации ветеранов СВО, которые объединяют активных ребят, вернувшихся с фронта, - рассказал полномочный представитель президента России в УФО Артём Жога. - Важно, чтобы представители разных территорий обменивались опытом в вопросах адаптации бойцов к мирной жизни".

Центральным событием первых сборов ветеранов спецоперации УФО станет пленарная сессия "Меры государственной поддержки ветеранов СВО в Уральском федеральном округе". В ее работе планируется участие губернатора Челябинской области Алексея Текслера, зампреда комитета по аграрным вопросам Государственной думы РФ Юлии Оглоблиной, исполнительного директора ассоциации ветеранов СВО Дмитрия Афанасьева.

Члены ассоциации ветеранов СВО Тюменской области примут участие в окружных сборах ветеранов спецоперации Уральского федерального округа.



"Окружные сборы — это, прежде всего обмен, опытом с коллегами из других регионов, живой диалог, где мы делимся лучшими практиками. Новые знания, совместный поиск решения проблемных вопросов, обсуждение проектов по поддержке, возвращающихся с фронта ребят — важно не вариться в собственном соку, иметь возможность расширить горизонты своей деятельности", — считает руководитель ассоциации ветеранов СВО Тюменской области Олег Ямпольский.

Российский союз сельской молодежи и Росмолодежи "Кадры для села" представят опыт Челябинской области по трудоустройству ветеранов спецоперации в сельскохозяйственную отрасль.