Тюменцы считают профессию программиста самой престижной

Тюменцы рассказали, какие профессии считают самыми престижными. В открытом опросе от SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Тюмени, сообщает пресс-служба компании.

Лидерами стали программисты - за них проголосовал 21 % опрошенных. На втором месте со значительным отрывом от лидера — врачи (10 %), чаще всего из них называли стоматологов и оперирующих хирургов. На третьем месте — военнослужащие (9 %). Различные специализации инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих разделили четвертую строку, набрав по 8 % голосов. Замыкает топ-5 профессия госслужащего (4 %).

9 % считают престижной любую профессию, 6 % уверены, что говорить о престиже той или иной специальности некорректно: "Уважения ни к кому нет. Где большие деньги — там криминал".

Мужчины чаще называют престижными профессии военных, ИТР и рабочих. Женщины, в свою очередь, чаще склоняются к мнению о престиже работы врачей, учителей и финансистов.