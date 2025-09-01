  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

В тюменском "Пионере" зазвучит "Музыка поколений"

Общество, 09:21 26 сентября 2025

Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Праздничная концертная программа "Музыка поколений" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 октября. Начало мероприятия, посвященного Дню учителя и Международному дню пожилых людей, в 18 часов, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Воспитанники творческих коллективов "Пионера" создадут музыкальный ретро-флешбэк в 60-е годы прошлого века. Артисты постараются заглянуть в то время, услышать мелодии, которые были хитами, примерить на себя стиль эпохи и надеются, что их выступление согреет сердца любимых педагогов, родных бабушек и дедушек", - отметили организаторы.

С 17 часов для гостей праздника будет работать выставка работ юных художников "Век живи-век учись", ретро фотозона и тематические мастер-классы, на которых можно будет своими руками сделать подарок для близких и дорогих сердцу людей.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День пожилых людей , День учителя , ДИ Пионер

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:27 26.09.2025Тюменцы обсудят влияние городской среды на туристический потенциал
10:16 26.09.2025200 спортсменов встретятся на соревнованиях по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени
10:05 26.09.2025Ночные заморозки ожидаются в Тюменской области в выходные дни
09:54 26.09.2025Более 1,5 тыс. ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора