В тюменском "Пионере" зазвучит "Музыка поколений"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" ВКонтакте

Праздничная концертная программа "Музыка поколений" состоится во Дворце творчества и спорта "Пионер" 1 октября. Начало мероприятия, посвященного Дню учителя и Международному дню пожилых людей, в 18 часов, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Воспитанники творческих коллективов "Пионера" создадут музыкальный ретро-флешбэк в 60-е годы прошлого века. Артисты постараются заглянуть в то время, услышать мелодии, которые были хитами, примерить на себя стиль эпохи и надеются, что их выступление согреет сердца любимых педагогов, родных бабушек и дедушек", - отметили организаторы.

С 17 часов для гостей праздника будет работать выставка работ юных художников "Век живи-век учись", ретро фотозона и тематические мастер-классы, на которых можно будет своими руками сделать подарок для близких и дорогих сердцу людей.

Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 0+