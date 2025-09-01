  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
26 сентября - события дня

Общество, 17:58 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на ул. Мельничная, 23 начнется торжественное открытие сквера Отрядов мэра. 0+

В Тюмени в 15 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное собрание в честь празднования 30-летия со дня образования Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 18+

В Тюмени продолжится работа форума молодежи УФО "Утро". 14+

В Тюменском технопарке состоится торжественная церемония, приуроченная к празднованию Дня машиностроителя. 18+

В с. Червишево Тюменского округа состоится выездное заседание комитета по социальной политике. 18+

Интересное в этот день:

1887 — Эмиль Берлинер подал патентную заявку на устройство, названное им граммофон.

1896 — основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения.

1920 — основан Институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского.

1924 — в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта.

1959 — на Японию обрушился тайфун "Вера", полностью разрушивший двухмиллионный город Нагоя.

1977 — первый ток дала Чернобыльская АЭС.

1991 — катастрофа Ан-24 в Финском заливе. Погибли 10 человек.

