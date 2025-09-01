26 сентября - события дня
В Тюмени в 11 часов на ул. Мельничная, 23 начнется торжественное открытие сквера Отрядов мэра. 0+
В Тюмени в 15 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) начнется торжественное собрание в честь празднования 30-летия со дня образования Арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 18+
В Тюмени продолжится работа форума молодежи УФО "Утро". 14+
В Тюменском технопарке состоится торжественная церемония, приуроченная к празднованию Дня машиностроителя. 18+
В с. Червишево Тюменского округа состоится выездное заседание комитета по социальной политике. 18+
Интересное в этот день:
1887 — Эмиль Берлинер подал патентную заявку на устройство, названное им граммофон.
1896 — основано Московское инженерное училище ведомства путей сообщения.
1920 — основан Институт инженеров Красного воздушного флота имени Н. Е. Жуковского.
1924 — в Москве прошли первые в СССР состязания летающих моделей, положившие начало развитию в стране авиамодельного спорта.
1959 — на Японию обрушился тайфун "Вера", полностью разрушивший двухмиллионный город Нагоя.
1977 — первый ток дала Чернобыльская АЭС.
1991 — катастрофа Ан-24 в Финском заливе. Погибли 10 человек.