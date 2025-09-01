  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Предприниматель из Казанского открыл кафе при господдержке

Экономика, 10:49 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кафе "Блинка" индивидуальный предприниматель Юлия Сухачёва из с. Казанское открыла при поддержке регионального инвестиционного агентства. Местные жители отмечают качество блюд и с удовольствием посещают кафе.

"Я долго и упорно шла к своей мечте. Начинала самозанятой, постепенно росла, нарабатывала опыт, клиентскую базу, стала индивидуальным предпринимателем. Благодарна инвестиционному агентству за поддержку на старте и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", — сказала Юлия.

Развитие предпринимательства в Казанском районе обсудили участники инвестиционной планерки. Заместитель главы района, инвестиционный уполномоченный Николай Ярков рассказал о работе муниципальной инвесткоманды по поддержке бизнеса и самозанятых, реализации регионального и муниципального инвестиционных стандартов и сопровождении проектов.

Директор представительства инвестиционного агентства в Казанском районе Марал Муратов отметил, что агентство помогает предпринимателям находить решения в сложных ситуациях и реализовывать проекты.

По вопросам поддержки предпринимателей Казанского и Бердюжского районов можно обратиться по телефону: 8 (922) 005-50-10.

# инвестиционное агентство Тюменской области

