Предприниматель из Казанского открыл кафе при господдержке
Кафе "Блинка" индивидуальный предприниматель Юлия Сухачёва из с. Казанское открыла при поддержке регионального инвестиционного агентства. Местные жители отмечают качество блюд и с удовольствием посещают кафе.
"Я долго и упорно шла к своей мечте. Начинала самозанятой, постепенно росла, нарабатывала опыт, клиентскую базу, стала индивидуальным предпринимателем. Благодарна инвестиционному агентству за поддержку на старте и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", — сказала Юлия.
Развитие предпринимательства в Казанском районе обсудили участники инвестиционной планерки. Заместитель главы района, инвестиционный уполномоченный Николай Ярков рассказал о работе муниципальной инвесткоманды по поддержке бизнеса и самозанятых, реализации регионального и муниципального инвестиционных стандартов и сопровождении проектов.
Директор представительства инвестиционного агентства в Казанском районе Марал Муратов отметил, что агентство помогает предпринимателям находить решения в сложных ситуациях и реализовывать проекты.
По вопросам поддержки предпринимателей Казанского и Бердюжского районов можно обратиться по телефону: 8 (922) 005-50-10.