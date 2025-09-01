Предприниматель из Казанского открыл кафе при господдержке

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кафе "Блинка" индивидуальный предприниматель Юлия Сухачёва из с. Казанское открыла при поддержке регионального инвестиционного агентства. Местные жители отмечают качество блюд и с удовольствием посещают кафе.

"Я долго и упорно шла к своей мечте. Начинала самозанятой, постепенно росла, нарабатывала опыт, клиентскую базу, стала индивидуальным предпринимателем. Благодарна инвестиционному агентству за поддержку на старте и надеюсь на дальнейшее сотрудничество", — сказала Юлия.

Развитие предпринимательства в Казанском районе обсудили участники инвестиционной планерки. Заместитель главы района, инвестиционный уполномоченный Николай Ярков рассказал о работе муниципальной инвесткоманды по поддержке бизнеса и самозанятых, реализации регионального и муниципального инвестиционных стандартов и сопровождении проектов.

Директор представительства инвестиционного агентства в Казанском районе Марал Муратов отметил, что агентство помогает предпринимателям находить решения в сложных ситуациях и реализовывать проекты.

По вопросам поддержки предпринимателей Казанского и Бердюжского районов можно обратиться по телефону: 8 (922) 005-50-10.