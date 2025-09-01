Тюменские студенты создадут новую образовательную программу в сфере туризма

| Фото: Тюменский госуниверситет | Фото: Тюменский госуниверситет

В областной столице проходит кейс-чемпионат "Тюменский код: ключи к впечатлениям". В составе групп студенты разрабатывают модель учебного курса для молодежи по развитию внутреннего туризма, учитывая опыт Китая и развитие российско-китайского сотрудничества.

Участники проекта будут исследовать образовательные запросы молодой аудитории, анализировать существующие и перспективные туристические возможности, изучать передовой международный опыт для адаптации в Тюменской области.

"Наш регион обладает огромным потенциалом: в России уже знают, что Тюмень - столица термальных вод и родина Распутина, область может стать магнитом для кратного увеличения туристического потока. Участникам чемпионата, а мы рассматриваем их как своих будущих коллег, предлагаем подумать над непростой задачей по развитию важной для экономики региона отрасли гостеприимства. Это инвестиция в конкурентное будущее, в подготовку архитекторов сферы отечественного туризма. Ведь именно сегодняшние студенческие проекты закладывают фундамент того, какой будет Тюменская область завтра", – отметил управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов.

В рамках кейс-чемпионата студенты встретятся с экспертами, смогут посетить вебинары, мастер-классы и экскурсии.

"ТюмГУ тесно интегрирован в процессы социального, экономического и пространственного развития Тюменской области. Эту особую ответственность за будущее родного края мы проявляем не только через инновационную, научную и образовательную политики, но и через такие партнерские мероприятия, как кейс-чемпионат с Банком ВТБ. Сама "Лаборатория бизнес-решений" является уже классической возможностью для наших студентов получить новый опыт и заявить о себе на профессиональном поприще. Мы ведем большую работу, чтобы университет предоставлял выпускникам успешный старт в карьере, особенно учитывая быстро меняющуюся реальность", – сообщил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Результаты чемпионата и лучшие решения будут определены 15 октября. Победители получат возможность попасть на стажировку в ВТБ или сразу в число штатных сотрудников банка, такая практика зафиксирована в прошлые годы.

Проект "Лаборатория бизнес-решений ВТБ" реализуется в России с 2021 года. Его цель – вовлечение студентов в решение реальных бизнес-задач для развития отечественной экономики, генерация инновационных идей и трудоустройство молодежи. В Тюменской области кейс-чемпионаты состоялись в 2023 и 2024 году, участие в них приняли более 400 студентов региона.