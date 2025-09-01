  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
  • USD83,9914
    EUR98,6015
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-западный

Тюменские студенты создадут новую образовательную программу в сфере туризма

Общество, 18:12 25 сентября 2025

Тюменский госуниверситет | Фото: Тюменский госуниверситет

В областной столице проходит кейс-чемпионат "Тюменский код: ключи к впечатлениям". В составе групп студенты разрабатывают модель учебного курса для молодежи по развитию внутреннего туризма, учитывая опыт Китая и развитие российско-китайского сотрудничества.

Участники проекта будут исследовать образовательные запросы молодой аудитории, анализировать существующие и перспективные туристические возможности, изучать передовой международный опыт для адаптации в Тюменской области.

"Наш регион обладает огромным потенциалом: в России уже знают, что Тюмень - столица термальных вод и родина Распутина, область может стать магнитом для кратного увеличения туристического потока. Участникам чемпионата, а мы рассматриваем их как своих будущих коллег, предлагаем подумать над непростой задачей по развитию важной для экономики региона отрасли гостеприимства. Это инвестиция в конкурентное будущее, в подготовку архитекторов сферы отечественного туризма. Ведь именно сегодняшние студенческие проекты закладывают фундамент того, какой будет Тюменская область завтра", – отметил управляющий ВТБ в регионе Евгений Федосов.

В рамках кейс-чемпионата студенты встретятся с экспертами, смогут посетить вебинары, мастер-классы и экскурсии.

"ТюмГУ тесно интегрирован в процессы социального, экономического и пространственного развития Тюменской области. Эту особую ответственность за будущее родного края мы проявляем не только через инновационную, научную и образовательную политики, но и через такие партнерские мероприятия, как кейс-чемпионат с Банком ВТБ. Сама "Лаборатория бизнес-решений" является уже классической возможностью для наших студентов получить новый опыт и заявить о себе на профессиональном поприще. Мы ведем большую работу, чтобы университет предоставлял выпускникам успешный старт в карьере, особенно учитывая быстро меняющуюся реальность", – сообщил ректор Тюменского государственного университета Иван Романчук.

Результаты чемпионата и лучшие решения будут определены 15 октября. Победители получат возможность попасть на стажировку в ВТБ или сразу в число штатных сотрудников банка, такая практика зафиксирована в прошлые годы.

Проект "Лаборатория бизнес-решений ВТБ" реализуется в России с 2021 года. Его цель – вовлечение студентов в решение реальных бизнес-задач для развития отечественной экономики, генерация инновационных идей и трудоустройство молодежи. В Тюменской области кейс-чемпионаты состоялись в 2023 и 2024 году, участие в них приняли более 400 студентов региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Китай , туризм , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 25.09.2025Два медучреждения открылись в селах Тюменской области
19:11 25.09.2025Интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" провели на форуме "Утро"
18:59 25.09.2025Губернатор Тюменской области пообщался с молодежью на форуме "Утро"
18:49 25.09.2025Почти 300 единиц техники задействуют на тюменских трассах зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора