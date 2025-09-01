  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
В Тюменской области действуют меры поддержки для молодых бизнесменов

Общество, 18:10 25 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

В Тюменской области действуют меры поддержки для молодых бизнесменов. Об этом губернатор региона Александр Моор рассказал на пресс-подходе с журналистами на форуме "Утро" в Тюменском технопарке 25 сентября.

"В первую очередь молодому человеку нужно убедиться в том, что идея имеет бизнес-перспективы. Нужно иметь определенные знания и компетенции для того, чтобы свою идею воплотить в бизнес-проект, чтобы на него обратили внимание инвесторы. У нас есть центр "Мой бизнес", который консультирует, помогает идею изложить в понятный бизнес-план. При этом помогают там и просчитать все риски", — сказал губернатор.

На первичное развитие проекта можно получить субсидию до 500 тыс. рублей. Ее дают молодежи в возрасте до 25 лет. По словам Александра Моора, этого хватит на стартовые расходы, чтобы начать дело. Далее можно взять микрозаймы, а также использовать возможности гарантийного фонда.

"И, конечно, важно на всех этапах реализации проекта сопровождение. Потому что всегда возникают вопросы, ошибки. Для этого у нас есть система институтов поддержки бизнеса, для которых сформулирована отдельная задача по развитию молодежного предпринимательства", — обратил внимание Александр Моор.

Добавим, что форум "Утро" направлен на формирование ценностного портрета молодого профессионала, развитие профессиональных компетенций и потенциала личности, необходимых для эффективного построения карьерных траекторий в России.

Виктория Макарова

# Александр Моор , господдержка , предпринимательство

