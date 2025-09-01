  • 25 сентября 202525.09.2025четверг
  • USD83,9914
    EUR98,6015
  • В Тюмени 9..11 С 1 м/с ветер северо-западный

Два медучреждения открылись в селах Тюменской области

Общество, 20:22 25 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Два медицинских учреждения открылись в Тюменской области. Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в с. Шаблыкино Ишимского округа, в с. Падун Заводоуковского округа после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория.

В обновленной амбулатории будут получать помощь 2 тыс. 500 взрослых и детей. Здесь разместились палата дневного стационара и кабинеты приема врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный.

Вести прием населения будут врач общей практики, фельдшер и акушер. Жители смогут пройти здесь диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# медики , ФАПы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:22 25.09.2025Два медучреждения открылись в селах Тюменской области
19:11 25.09.2025Интерактивную экскурсию "Тюмень — город трудовой доблести" провели на форуме "Утро"
18:59 25.09.2025Губернатор Тюменской области пообщался с молодежью на форуме "Утро"
18:49 25.09.2025Почти 300 единиц техники задействуют на тюменских трассах зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора