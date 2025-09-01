Два медучреждения открылись в селах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Два медицинских учреждения открылись в Тюменской области. Новый фельдшерско-акушерский пункт заработал в с. Шаблыкино Ишимского округа, в с. Падун Заводоуковского округа после капитального ремонта открылась врачебная амбулатория.

В обновленной амбулатории будут получать помощь 2 тыс. 500 взрослых и детей. Здесь разместились палата дневного стационара и кабинеты приема врача и фельдшера, раннего выявления заболеваний, приема детского населения, прививочный и процедурный.

Вести прием населения будут врач общей практики, фельдшер и акушер. Жители смогут пройти здесь диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.