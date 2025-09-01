  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
Ночные заморозки ожидаются в Тюменской области в выходные дни

Общество, 10:05 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прохладная погода ожидается в Тюменской области в выходные, 27 и 28 сентября. Как сообщает центр Фобос, в регион продолжат поступать воздушные массы из акватории Баренцева моря, поэтому дневная температура воздуха в эти дни не превысит 6 градусов тепла. Ночью столбики термометров в некоторых районах будут опускаться до минус 4.

В Тюмени в субботу, 27 сентября, в течение суток ожидается переменная облачность. Температура днем составит от 4 до 6 градусов тепла, ночью – до минус 1, ветер северо-восточный, умеренный.

В воскресенье, 28 сентября, на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется лишь до плюс 5, в ночные часы ожидается до минус 3 градусов. Ветер северо-восточный, умеренный.

Прохладно будет и в начале следующей недели. 29 и 30 сентября синоптики прогнозируют малооблачную погоду и дневную температуру воздуха до плюс 6 градусов. В ночные часы термометры покажут от плюс 2 до минус 3. В понедельник ожидается слабый северо-восточный ветер. Во вторник он усилится до 5 м/с и подует с юго-запада.

Любовь Голышева

