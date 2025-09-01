  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 7..9 С 2 м/с ветер юго-западный

Более 1,5 тыс. ружей передали тюменские росгвардейцы в зону СВО

Общество, 09:54 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области участникам специальной военной операции передали 200 ружей, с начала года - более 1,5 тыс. единиц оружия и более 2 тыс. патронов, сообщает региональное управление Росгвардии.

Военнослужащие поблагодарили правоохранителей, представителей органов власти и жителей региона за оказанную помощь. По их словам, гладкоствольные ружья гражданского назначения хорошо зарекомендовали себя на передовой при отражении атак беспилотников.

Оружие изъяли специалисты Росгвардии у владельцев за нарушение законодательства, а также приняли от граждан, добровольно сдавших его. Один из них лично встретился с бойцами.

"Я более 15 лет являюсь охотником и знаю возможности гладкоствольного оружия. На сайте Росгвардии оставил заявку о добровольной сдаче ружья, приехал в отдел лицензионно-разрешительной работы и передал его. Оформление документов заняло немного времени, а жизни наших бойцов будут спасены. Рад, что смог внести личный вклад в общее дело. Победа будет за нами", — отметил Михаил.

В Росгвардии напомнили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, являющиеся собственниками огнестрельного оружия, могут передать свое оружие и патроны к нему, предварительно уведомив о решении территориальное подразделение Росгвардии по месту жительства.

Желающие передать оружие для использования в зоне проведения специальной военной операции могут также проинформировать Росгвардию о намерении посредством заполнения специальной формы на официальном сайте ведомства.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы оказывают необходимое содействие по оформлению документов. Оружие должно быть исправным и пригодным к использованию.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, находящиеся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности и получают денежное вознаграждение.

# оружие , Росгвардия

﻿
