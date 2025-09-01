В Ишиме пенсионерка зарезала настойчивого приятеля

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

73-летнюю пенсионерку арестовали в Ишиме, ее обвиняют в убийстве знакомого, сообщает областной Следственный комитет.

Известно, что 22 сентября 2025 года они вместе распивали спиртное. Как пояснила обвиняемая, в какой-то момент произошла словесная перепалка, и 54-летний гость сделал ей предложение непристойного характера.

Разгорелся конфликт, пенсионерка взяла нож и нанесла приятелю три удара в область бедра и грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

Подробные обстоятельства дела выясняют специалисты.