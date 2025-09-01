  • 30 сентября 202530.09.2025вторник
Тюменские эксперты расскажут, как справиться с выгоранием в учебе и работе

Общество, 09:56 30 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект "Живые люди" стартует в молодежной резиденции "Башня" 3 октября. Его авторы – специалисты кафедры психологии и психотерапии ТюмГМУ. Они помогут справиться с усталостью и хандрой, восстановить силы, повысить свои soft-skills на учебе и работе, сообщают организаторы.

Стать участником и пройти серию лекций, тренингов и мастер-классов от ведущих психологов может любой желающий. Участников ждет разговор о выгорании с доктором кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Дмитрием Долгановым.

Мастер-классы по самопомощи при выгорании проведут доктор наук, психиатр и психотерапевт Борис Приленский и психолог, драматерапевт Людмила Вапрярчук. Тренинги против выгорания организуют практикующие психологи Богдан Стефанишин и Иван Чернецкий от медиапроекта Психоложка. Также запланирован цикл встреч, на которых участники в группах проработают проблемы выгорания.

Встречи запланированы 3 октября в 16 часов, 4 октября в 11 и в 14 часов в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе 56/2, 6 этаж, зал "Повод"). Обязательна регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 14+

