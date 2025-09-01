На соревнованиях по смешанным единоборствам в Тюмени выступят 150 бойцов ММА

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство города по смешанным единоборствам пройдут в Тюмени 4 и 5 октября. На площадке спортивной школы №3 (ул. Садовая, 109/1) выступят более 150 спортсменов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Победителей определят в пяти возрастных категориях: 12-13, 14-15, 16-17, 18-20 и старше 18 лет. Зрителей ждут напряжённые поединки за звание сильнейших. Кроме спортивной программы, для гостей подготовлена выставка военной техники и стрелкового оружия.

Соревнования посвящены памяти защитников Отечества и героев Росгвардии, погибших при выполнении служебно-боевых задач. Турнир организуют Федерация ММА Тюменской области, городской департамент по спорту и молодёжной политике при поддержке Управления Росгвардии по региону.

4 октября предварительные поединки начнутся в 11 часов, 5 октября финальные бои стартуют с 10 часов. Торжественная церемония открытия запланирована на 13 часов, поединки продолжатся в 13 часов 30 минут. Вход свободный. Возрастное ограничение: 12+