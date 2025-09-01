Более 100 студенческих семей в Тюменской области получили матподдержку от своего университета

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

89 студенческих пар из Тюменского медицинского университета получили материальную помощь при регистрации брака, еще 47 молодых семей - при рождении ребенка. Общая сумма выплат составила около 5 млн рублей, сообщает пресс-служба вуза.

Поддержка студенческих семей - одно из важных направлений внеучебной политики университета. Как правило, она носит комплексный характер. Помимо материальных выплат, руководство вуза создает комнаты матери и ребенка в общежитиях. Это уютное пространство с мебелью и бытовой техникой, где студенты и сотрудники с детьми могут комфортно провести время. Такие комнаты работают весь учебный год.

Для координации всех видов поддержки создан "Семейный факультет" с системой единого окна. Здесь молодым семьям помогают разобраться с получением выплат от вуза, оформлением материнского капитала, жилых комнат и другими мерами поддержки. Уже зафиксировано 35 обращений.

В ближайших планах - ремонт еще двух семейных комнат, а в 2026 году планируется создание целого семейного блока в общежитии № 4.