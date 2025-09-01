Транспортную карту с лимитированным дизайном выпустили в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Любители бега и здорового образа жизни могут приобрести транспортную карту с лимитированным дизайном, посвященным XXVI марафону "Врата Сибири".

Ее выпустили в рамках партнёрства АО "Тюменская транспортная система" с автономной некоммерческой организацией "Агентство развития массового спорта". На карте изображена бегунья и один из символов города – мост Влюбленных. Дополняет дизайн девиз предстоящего спортивного события "Посмотри Тюмень бегом!", сообщает городская администрация.

Приобрести лимитированную карту можно в офисе АО "Тюменская транспортная система" на ул. Котовского, 52/2 с понедельника по субботу с 8 до 19 часов.