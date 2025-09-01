  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 4..6 С 1 м/с ветер северо-западный

О получении племенных свидетельств тюменским предпринимателям расскажет Робот Макс

Общество, 20:21 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить информацию по оформлению свидетельств для продажи любой племенной продукции и подать заявление можно на Госуслугах у Робота Макса, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Программа: проконсультирует, как получить новое свидетельство, дубликат; подскажет как внести изменения в ранее выданное племенное свидетельство; сообщит о документах, которые могут потребоваться для подачи заявления: как правильно заполнить и что указать в описи животных.

Подать заявление могут руководители и представители организаций из государственного племенного регистра. Свидетельство выдается в бумажном виде. Его необходимо получить в офисе МФЦ или департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Отметим. информация по этой теме доступна только для Тюменской области, поэтому необходимо убедиться, что на Госуслугах установлен верный регион. Чат с Роботом Максом теперь доступен на главной странице портала услуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно и готов помочь в любое удобное время.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# портал Госуслуги , предпринимательство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:30 26.09.2025Фотогалерея: участникам форума "Утро" показали шоу-спектакль "Сибирь. Начало"
20:43 26.09.2025Трассу "Тюмень-Нижняя Тавда" перекроют для автомобилистов 29 сентября
20:21 26.09.2025О получении племенных свидетельств тюменским предпринимателям расскажет Робот Макс
19:48 26.09.2025Тюменские биологи: наночастицы оксида цинка снижают стресс у плодовых культур

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора