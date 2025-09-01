О получении племенных свидетельств тюменским предпринимателям расскажет Робот Макс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Получить информацию по оформлению свидетельств для продажи любой племенной продукции и подать заявление можно на Госуслугах у Робота Макса, сообщает пресс-служба департамента информатизации Тюменской области.

Программа: проконсультирует, как получить новое свидетельство, дубликат; подскажет как внести изменения в ранее выданное племенное свидетельство; сообщит о документах, которые могут потребоваться для подачи заявления: как правильно заполнить и что указать в описи животных.

Подать заявление могут руководители и представители организаций из государственного племенного регистра. Свидетельство выдается в бумажном виде. Его необходимо получить в офисе МФЦ или департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.

Отметим. информация по этой теме доступна только для Тюменской области, поэтому необходимо убедиться, что на Госуслугах установлен верный регион. Чат с Роботом Максом теперь доступен на главной странице портала услуг Тюменской области. Виджет работает круглосуточно и готов помочь в любое удобное время.