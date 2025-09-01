  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Трассу "Тюмень-Нижняя Тавда" перекроют для автомобилистов 29 сентября

Общество, 20:43 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение транспорта на автомобильной дороге "Тюмень-Нижняя Тавда" (км 25+380 - км 25+480) ограничат 29 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

На участке в районе с. Тюнево Нижнетавдинского муниципального округа будут реконструировать линий электропередач. Краткосрочные перекрытия дороги на 15 минут планируются: в 12 часов, в 13 и 14 часов.

Водителей просят учитывать временное перекрытие и планировать свой проезд по данному маршруту заранее.

