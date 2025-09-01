  • 26 сентября 202526.09.2025пятница
  • USD83,6069
    EUR98,1542
  • В Тюмени 9..11 С 4 м/с ветер западный

Тюменские силовики отработали действия по пресечению условного террористического акта

Общество, 17:18 26 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учения по пресечению условного террористического акта прошли в ТРЦ "Кристалл" и на прилегающих территориях с практическим развертыванием сил и средств 26 сентября. сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.

По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области работники экстренных служб и органов исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# антитеррористические учения , РУФСБ России по Тюменской области , учения

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:21 26.09.2025На форуме "Утро" в Тюмени работает интерактивная выставка "Единство и память Урала"
18:10 26.09.2025Кулинарный проект для семей с детьми с ОВЗ реализуют в Тюмени при поддержке гранта
17:59 26.09.202527 сентября - события дня
17:48 26.09.2025Фестиваль трудовых династий УФО пройдет в Тюмени в ноябре

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора