Тюменские силовики отработали действия по пресечению условного террористического акта

Учения по пресечению условного террористического акта прошли в ТРЦ "Кристалл" и на прилегающих территориях с практическим развертыванием сил и средств 26 сентября. сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Учение проведено в целях отработки практических навыков по пресечению условного террористического акта, проверки уровня взаимодействия между правоохранительными органами", - сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники управлений ФСБ России, МВД России, Росгвардии, МЧС России, работники экстренных служб, представители органов исполнительной власти Тюменской области.

По оценке руководителя оперативного штаба в Тюменской области работники экстренных служб и органов исполнительной власти сработали эффективно. Поставленные учебные задачи реализованы в полном объеме.