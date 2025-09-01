  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Фотогалерея: участникам форума "Утро" показали шоу-спектакль "Сибирь. Начало"

Общество, 21:30 26 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Участникам форума "Утро" в Тюмени показали шоу-спектакль "Сибирь. Начало" у драмтеатра 26 сентября. Это история о легендарном Ермаке, рассказанная языком хореографии, огня, пиротехники и света.

Артисты представили более 20 видов огненного реквизита и пиротехнические залпы. Зрители увидели в постановке Ермака на колесе Сира, царя на полуметровых ходулях, акробатов.

Спектакль вошёл в список "72 повода любить Тюменскую область ещё сильнее".

"Все очень красиво. Нам понравилось, ярко, необычно и завораживающее. Спектакль классный", - поделились зрители.

﻿

Виктория Макарова

# огонь , театр , Форум Утро , шоу

