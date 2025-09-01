Тюменские реабилиотологи вернули ребенку возможность ходить

Последствия серьезных травм помогли преодолеть юному пациенту специалисты детского центра реабилитации "Надежда" в Тюмени. Они вернули возможность ходить мальчику, который весной 2024 года получил серьезные травмы – переломы позвонков и тяжелую черепно-мозговую травму, сообщает пресс-служба центра "Надежда".

За жизнь мальчика боролись врачи областной больницы №2. После стационара борьбу за полноценную жизнь ребенка продолжили в центре "Надежда". На момент поступления он не мог самостоятельно переворачиваться, очень слабо удерживал голову, не сидел, не ходил. Речь полностью отсутствовала. Прогноз был неопределённый в силу тяжести его состояния, отмечают врачи.

К реабилитации мальчика подключилась вся многопрофильная команда центра: неврологи, ортопеды, педиатры, педагоги, инструкторы ЛФК, массажисты и физиотерапевты. Основной задачей была вертикализация ребенка. После травмы у него было нарушено зрение и контакт с окружающими. Постепенно, с помощью мамы, врачам удалось продвинуться вперёд.

Через два месяца пациент вернулся в "Надежду" на следующий курс. Врачи удивились - он зашел в центр уже сам, не на коляске, а на своих ногах. Результатом второго курса стало еще большее чудо.

"Был задействован большой арсенал методов: ортезы, ботулинотерапия, иглорефлексотерапия и механотерапия. После этого курса ребенок уже смог уйти от нас самостоятельно: прошёл 25 метров без поддержки. Конечно, это чудо, если вспомнить, в каком состоянии он поступил", – комментирует врач-педиатр отделения нейрореабилитации ДЦ "Надежда" Наталья Бурмистрова.

Летом 2025 года на очередном курсе мальчик продемонстрировал новые успехи. "Зайдя в центр, он практически убежал от мамы, со всеми поздоровался", – рассказала врач. Так, всего за год, благодаря усилиям команды центра и силы материнской любви, ребенок прошел путь от полной неподвижности до уверенной ходьбы.