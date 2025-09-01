Эксперты назвали ключевые угрозы онлайн-пространства для детей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Кибербуллинг остается одной из ключевых угроз для детей в онлайн-пространстве. С ним лично сталкивался каждый десятый ребенок, а 18% знают о таких случаях от друзей, пишет tmn.aif.ru.

Последствия травли серьезны: у детей наблюдается снижение самооценки, сильный стресс и замкнутость. Половина пострадавших пытается справиться с проблемой самостоятельно, 43% обращаются к родителям.

Еще опасностью в онлайн-пространстве сети становится использование дипфейков для травли. Пока с созданием поддельных изображений или видео с их участием сталкивались 1% детей, но эксперты предупреждают о растущем риске.

"Дипфейки получают всё большее распространение. Поэтому очень важно уже сейчас учиться распознавать их. Хорошо бы, чтобы родители и учителя рассказывали детям о рисках, связанных с искусственным интеллектом, а также учили их защищать свою цифровую идентичность — настраивать приватность в соцсетях, осознанно относиться к публикации личных фото и быть осторожными при использовании инструментов на основе ИИ", - прокомментировал руководитель направления по детской онлайн-безопасности в "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

При этом искусственный интеллект активно используется в образовательных целях. 63% детей применяют нейросети для поиска информации, 60% — для выполнения домашних заданий, а 53% — для объяснения сложного материала.