Рейды по выявлению пьяных водителей проходят на тюменских дорогах

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовый рейд по выявлению пьяных водителей прошел в Тюмени 26 сентября. Наряды ДПС работали в Калининском административном округе, на улицах Ленина, Ямской, Губернской и других, сообщает областная Госавтоинспекция.

Впервые за полгода не было задержано бесправников. 16 водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобилей.

Еще один рейд организовали в Нижнетавдинском районе. Автоинспекторы работали на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда, с заездом в населенные пункты Андрюшино, Красный Яр, Тюнево, Черепаново, Чугунаево, Велижаны и др. Задержаны два водителя, не имеющих права управления транспортом, один из них несовершеннолетний.

На автодороге Чугунаева-Канал инспекторы ДТПС остановили автомобиль "Джили", которым управлял 28-летний нетрезвый тюменец. Автомобилист пояснил, что пил пиво у подруги, потом поехал домой. Показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован, водитель отстранен от управления транспортом.