  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северный

Рейды по выявлению пьяных водителей проходят на тюменских дорогах

Общество, 10:42 27 сентября 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Массовый рейд по выявлению пьяных водителей прошел в Тюмени 26 сентября. Наряды ДПС работали в Калининском административном округе, на улицах Ленина, Ямской, Губернской и других, сообщает областная Госавтоинспекция.

Впервые за полгода не было задержано бесправников. 16 водителей привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку стекол автомобилей.

Еще один рейд организовали в Нижнетавдинском районе. Автоинспекторы работали на автодороге Тюмень – Нижняя Тавда, с заездом в населенные пункты Андрюшино, Красный Яр, Тюнево, Черепаново, Чугунаево, Велижаны и др. Задержаны два водителя, не имеющих права управления транспортом, один из них несовершеннолетний.

На автодороге Чугунаева-Канал инспекторы ДТПС остановили автомобиль "Джили", которым управлял 28-летний нетрезвый тюменец. Автомобилист пояснил, что пил пиво у подруги, потом поехал домой. Показания алкотестера составили 0,63 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Автомобиль эвакуирован, водитель отстранен от управления транспортом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , рейд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 27.09.2025Участники форума "Утро" посетили облдуму и побывали в новом корпусе ТюмГУ
12:36 27.09.2025Плановый медосмотр помог вовремя выявить рак легкого у жителя Тюмени
12:13 27.09.2025Участники программы "Боевой кадровый резерв" посетили форум "Утро" в Тюмени
11:41 27.09.2025В районе строительства развязки на Червишевском тракте ночью ограничат движение

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора