Участники форума "Утро" посетили облдуму и побывали в новом корпусе ТюмГУ

Общество, 13:03 27 сентября 2025

пресс-служба форума "Утро" | Фото: пресс-служба форума "Утро"

Образовательные активности и знакомство с ключевыми институтами развития региона организовали для участников молодежного форума УФО "Утро" в третий день мероприятия, 26 сентября. Знаковым событием дня стал визит заместителя полпреда президента России в УФО Бориса Кириллова, сообщили в пресс-службе форума.

Борис Кириллов посетил выставочное пространство "Единство и память Урала" и познакомился с ключевыми историческими событиями каждого региона. Он отметил, что в экспозициях подробно раскрывается сила и стойкость жителей Урала, которые внесли лепту в Великую Победу и проведение специальной военной операции.

Более 200 участников посетили ведущие предприятия и организации Тюмени: изнутри увидели работу власти, науки и высоких технологий. Всего форумчане посетили семь экскурсионных программ. Ключевые события — визиты в Тюменскую областную думу, главный учебно-лабораторный корпус ТюмГУ и Единый центр оперативного реагирования города Тюмени.

В Тюменской облдуме молодые люди познакомились со структурой законодательной власти. Участники посетили встречу "Управленческие компетенции современного лидера". Председатель комитета по социальной политике Тюменской облдумы и руководитель регионального исполкома реготделения "Единой России" Ольга Швецова, депутат и руководитель регионального исполкома Народного фронта в Тюменской Роман Чуйко и заместитель председателя комитета по социальной политике Глеб Трубин поделились с молодежью своим опытом, рассказали о работе в команде, задачах лидера и применении социальных технологий для решения проблем.

В Главном учебно-лабораторном корпусе ТюмГУ участники отправились выставку, посвященную 95-летию университета, присоединились к сессии по проектированию межуниверситетского кампуса в Тюмени. Кроме того, участники форума побывали в Едином центре оперативного реагирования города Тюмени. Специалисты показали, как цифровые сервисы в реальном времени управляют городским хозяйством.

Также форумчане побывали в медиахолдинге "Сибинформбюро" и записали программу о форуме. В экодоме "Гудвин" участвовали в мастер-классе по созданию изделия из переработанных материалов. Также посетили Тюменскую городскую думу: присоединились к игре "Кандидат в депутаты". А в интегрированном центре "Газпромнефть-Ямал" решали производственные кейсы.

Третий день посвятили грани "Сила". В рамках образовательной программы состоялась серия встреч "По любви". Руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо рассказала о важности сохранения здоровья. Также состоялось шоу коротких историй молодых профессионалов России. Среди спикеров — Мадина Бухарина, которая поделилась опытом работы медицинского работника на СВО. Участница проекта "Боевой кадровый резерв" отметила, что ее сильно вдохновляла благодарность и поддержка бойцов.

13:03 27.09.2025Участники форума "Утро" посетили облдуму и побывали в новом корпусе ТюмГУ
