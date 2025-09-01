Участники программы "Боевой кадровый резерв" посетили форум "Утро" в Тюмени

Молодёжный форум "УТРО" посетили участники региональной программы "Боевой кадровый резерв" в Тюмени. Они побывали на "Уроках истории" от губернаторов Уральского федерального округа и в выставочном пространстве, где каждый регион оригинально оформил свой павильон, сообщили организаторы "Боевого кадрового резерва".

Отметим, в регионе действует более 60 мер поддержки для участников СВО и их семей. Также ветераны боевых действий активно приобщаются к политической и социальной жизни города.

"Мы чувствуем востребованность, мы чувствуем к себе внимание. Очень приятно, когда первые люди субъекта общаются, задают вопросы, мы задаем вопросы, узнаем много нового", - отметил участник программы "Боевой кадровый резерв" Дмитрий Павлов.

Еще одна участница программы "Боевой кадровый резерв" Мадина Бухарина выступила на "Шоу коротких историй".