Ветераны СВО приняли участие в открытии Тюменского марафона "Врата Сибири"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 3,5 тыс. человек объединил возрожденный Тюменский марафон, который в этом году получил название "Врата Сибири" и слоган "Посмотри Тюмень бегом". Торжественное открытие мероприятия состоялось напротив мультицентра "Контора пароходства" 27 сентября. Первым состоялся забег героев, в котором приняли участие участники специальной военной операции.

Заместитель главы региона, председатель федерации лёгкой атлетики Тюменской области Владимир Чейметов по поручению губернатора Александра Моора поздравил собравшихся со спортивным праздником.

"На Олимпийских играх, летних играх именно марафоном завершается Олимпиада. Это символ мужества и целеустремленности. Хотел бы поблагодарить тех, кто сегодня пришел сюда. На самом деле здоровый образ жизни и бег - это символ современной России", - сказал он.

Тюмень умеет принимать спортивные праздники и форумы высокого уровня, считает главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко. По поручению уполномоченного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Артёма Жоги он приветствовал всех участников и гостей марафона.

"Тюмень рада гостям, поддерживает своих жителей, участников специальной военной операции, помогает их семьям. Благодаря занятиям физкультурой и спортом наши ребята выполняют самые сложные боевые задачи. Уверен, именно спортивный дух поможет им, когда они вернутся в мирную жизнь. Вместе мы будем строить великую, сильную Россию. Марафон в очередной раз подтверждает, что занятия физкультурой нужны для командообразующего духа, поддержания спортивной формы, для того, чтобы наша Россия была самой сильной, лучшей и любимой страной", - считает Дмитрий Кузьменко.

Тюменский марафон "Врата Сибири" поддержало большое количество участников из разных уголков страны, ближнего и дальнего зарубежья, подчеркнул глава города Максим Афанасьев. По его словам, это большая честь и радость дать вместе старт возрождению марафона. Мэр подчеркнул, что на открытии присутствуют люди, которые ковали первые победы и ставили рекорды в прошлые годы.

"Эти рекорды до сих пор еще не побиты. Это говорит об уважении и сохранении традиций. Хочу искренне выразить слова благодарности большой команде организаторов. Это не только те, кто формировал повестку, но и бесконечное количество волонтёров, спортсменов, любительские беговые клубы, школьные команды, спортивные команды и вузы. Убеждаю, что на дистанциях будет царить неимоверная атмосфера гостеприимства. Вы по настоящему прочувствуете на себе слоган "Посмотри Тюмень бегом", - поделился Максим Афанасьев.

Глава города акцентировал внимание на том, что старт марафону дают вместе с участниками СВО. Как сказал мэр, в Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области важно показать, как мы можем вместе воевать, достигать целей, быть сильными, несокрушимыми.

Забег героев посвятили всем, кто в разные времена вставал на защиту Родины. На старт, в частности, вышли более 120 ветеранов, участников СВО. В их числе были и участники Кубка полномочного представителя президента Российской Федерации в УФО для Защитников Отечества, который прошел в Тюмени в августе, и участники "Боевого кадрового резерва Тюменской области".

"Ребята - большие молодцы. Все бежали в разном темпе. Мы поддерживали наших ребят, которые участвовали в марафоне на креслах-колясках. Чувствуются боевой дух, взаимоподдержка. У всех сегодня хорошее настроение. Многие захотели стать участниками этого грандиозного события", - дополнила руководитель тюменского филиала фонда "Защитники Отечества" Динара Поштаренко.

Тюмень идет в верном направлении, поддерживает спорт, ветеранов боевых действий, считает ветеран СВО Дмитрий. "Стремимся к лучшему. Россия - мощь! Я обучался в ТВВИКУ, там нас готовили, поэтому мы привыкли к забегам, серьезным нагрузкам, любим это. Всегда готовы поддержать такие мероприятия", - сказал он.

Другой ветеран, участник программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" Вадим Немиров остался доволен организацией события. Такие мероприятия, по его словам, сплачивают народ и пропагандируют здоровый образ жизни.

На марафоне гости и участники могли перечислить средства на благотворительный счет в рамках благотворительного проекта "Тюмень для Победы". Работала экспозиция, на которой представили образцы приобретаемого высокотехнологического оборудования. За год собрали пожертвования на сумму почти в 120 млн рублей.

Напомним, первый "Тюменский марафон" провели в октябре 1988 года на лыжной базе механического завода. В нем приняли участие 12 человек - пятеро тюменцев и семеро иногородних бегунов. "Тюменский марафон" вошел в календарь российского спорткомитета и стал международным. Он собирал лучших спортсменов страны и бегунов из Германии, Польши и Китая. С 1991 по 1998 годы победителю марафона вручали автомобиль. На старт юбилейного, десятого, марафона вышли уже 234 участника. Последнее соревнование провели в 2012 году, а с 2013 года оно перешло на полумарафонскую дистанцию. Спустя 13 лет "Тюменский марафон" триумфально возвращается, собрав рекордное количество спортсменов из 47 субъектов Российской Федерации, 176 населенных пунктов, 98 городов. В 2025 году к участию заявлены марафонцы из 21 страны ближнего и дальнего зарубежья: Азербайджан, Буркина-Фасо, Венесуэла, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Зимбабве, Казахстан, Камерун, Кыргызстан, Лаос, Мексика, Мозамбик, Монголия, Никарагуа, Руанда, Таджикистан, Танзания, Центральноафриканская Республика, Россия.

Возрождённый "Тюменский марафон" получил название "Врата Сибири". 28 сентября событие продолжится. С программой можно ознакомиться на сайте марафона. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова