Основатель "Бессмертного полка" посетил одноименную экспозицию на форуме "Утро"

| Фото: пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа "Утро" | Фото: пресс-служба форума молодежи Уральского федерального округа "Утро"

Экспозицию Тюменской области на форуме "Утро" посетил основатель акции "Бессмертный полк" Геннадий Иванов. В павильоне региона рассказали о всенародном движении, посвященном памяти и преемственности поколений.

"Экспозиция чудесная. Стенд Тюменской области отражает центральную идею акции – объединить миллионы людей, чтобы почтить память ушедших героев. Самое важное – фотографии, с которых смотрят лица победителей. И сейчас, когда с ними знакомятся другие участники форума, история снова оживает и становится единой", - прокомментировал Геннадий Иванов.

Интерактивно-выставочное пространство "Единство и память Урала" реализуется в рамках сквозной темы форума "Все для Победы". Шесть регионов-участников подготовили экспозицию, где рассказали о вкладе жителей в Великую Победу и проведение СВО, сообщает инфоцентр регионального правительства.