Чаем декабристов и шадринским пряником угощают в туристско-информационном центре Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Попробовать чай декабристов, шадринский пряник и узнать о туристических возможностях Курганской области могут тюменцы в туристско-информационном центре Тюменской области на набережной Туры 27 и 28 сентября.

Такая презентация стала возможной благодаря соглашению о сотрудничестве, подписанному в 2024 году с Агентством туризма и продвижения Тюменской области, напомнила специалист центра туризма Курганской области Екатерина Неустроева.

"Коллеги пригласили нас в свой мобильный ТИЦ поработать в любое время. Мы выбрали эти выходные - как раз отмечается День туризма. Для посетителей проводим дегустацию шадринского пряника на черемуховой муке. Он сделан по старинным рецептам. Чай по рецептам XIX века, взятым из записок декабристов. Чай можно не только попробовать, но и приобрести. Также мы привезли варенье декабристов", - поделилась она.

В ТИЦ можно увидеть открытки, магниты на холодильник, подставки под кружки и другие сувениры, а также косметику из санаториев "Озеро Медвежье" и "Сосновая роща".

В День туризма работала туристическая почта, где каждый мог отправить фирменную открытку "Привет из Курганской области" друзьям и близким.

Кроме того, представители туристической сферы Курганской области привезли с собой аниматоров в нарядах декабристов. В первый день они фотографируются со всеми желающими, а 28 сентября разыграют театрализованные сценки исторического прошлого Кургана.

Предусмотрены активности и для детей. Во второй день дети смогут поиграть в напольную игру и узнают факты о Курганской области.

В оба дня команда два раза в день проводит викторины - в 13 и 17 часов. На кону - призы и сувениры из Курганской области.

Возрастное ограничение: 0+.

Отметим, в туристско-информационном центре Тюменской области, расположенном неподалеку от мультицентра "Контора пароходства", продолжается проект "Резиденция гостеприимства". Здесь можно познакомиться с достопримечательностями, маршрутами и культурой разных уголков России.

Инна Пахомова