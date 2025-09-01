  • 27 сентября 202527.09.2025суббота
Почти 57% жителей тюменских многоквартирников готовы отказаться от газовых плит

Общество, 19:41 27 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Почти 57% жителей многоквартирных домов Тюменской области готовы отказаться от газовых плит в пользу электрических. 14% уже пользуются ими, несмотря на то, что дом газифицирован.

Данные опроса провел региональный департамент ЖКХ. В ведомстве отметили, что в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов жители Тюменской области могут перейти на электроплиты. Для этого будет увеличена выделенная мощность и проложены усиленные кабели электропроводки – такие работы выполнены уже в двух домах.

Для перевода дома на усиленные сети электроснабжения требуется решение общего собрания собственников. Вопрос о готовности участия в нем есть в опросе по ссылке - его можно пройти до 30 сентября, пишет инфоцентр регионального правительства.

