Тюменцам рассказали, куда пожаловаться на грязные или поломанные остановки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жалобы на грязные и поломанные остановки принимают на портале "Тюмень - наш дом". Для таких обращений создан специальный раздел "Остановки общественного транспорта".

В последние два месяца обращения приходили с улиц Республики, Циолковского, Газовиков, Муравленко, 50 лет Октября, Ямской и других. По жалобам оперативно принимают меры.

Как выяснил ""Вслух.ру"", для обращения нужно авторизоваться на сайте, в том числе по учетной записи госуслуг. К сообщению можно приложить фотографию. Все обращения рассматриваются, появляются статус, итоговый - ""Проблема решена"".

Всего по разным вопросам на портал поступило более 67 тыс. обращений.