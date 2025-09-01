  • 28 сентября 202528.09.2025воскресенье
Биолог пояснила условия увеличения популяции голубей в Тюмени

Общество, 17:34 28 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Биолог пояснила условия увеличения популяции голубей в Тюмени. По словам Марии Орловой, птицы питаются растительными остатками, семенами, ягодами и продуктами, которые им подкидывают люди.

Голуби непривередливы и могут производить до шести выводков в год, размножаясь с апреля по ноябрь. В природе их численность регулируется дефицитом пищи и наличием хищников, однако в городских условиях такие факторы отсутствуют.

"При таких благоприятных условиях уличные птицы могут значительно увеличить свою популяцию. Искусственный контроль, на мой взгляд, необходим", — заявила биолог.

Она также отметила, что в некоторых районах города может появиться "демографический политик", например, хищная птица пустельга, которая охотится на голубей. Однако, по ее мнению, одними усилиями хищников численность сизых не удастся существенно снизить, пишет "МегаТюмень".

# биологи , голуби

