Тюменцы могут помочь с плетением масксетей для фронта в социальных гостиных

Общество, 10:51 29 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Массовое плетение маскировочных сетей для нужд специальной военной операции продолжается в социальных гостиных Тюмени.

29-30 сентября неравнодушных горожан ждут в детско-юношеских центрах "Авангард" имени Героя России Жумабая Раизова (ул. Энергетиков, 45а) и "Пламя" (ул. 30 лет Победы, 140а) с 9 до 12 часов, сообщает департамент по спорту и молождежной политике администрации Тюмени.

В центре развития творчества детей и юношества "Бригантина" (ул. Ватутина, 55/6)

29 сентября пройдет осенняя ярмарка-выставка "Творческая палитра осени". Начало в 18 часов 30 минут. Возрастное ограничение: 4+.

# маскировочные сети , социальные гостиные

﻿
