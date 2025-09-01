Патриотический вечер "Лицом к лицу с героями" пройдет в тюменской школе №67

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Патриотический вечер "Лицом к лицу с героями" состоится в Тюмени в школе №67 30 сентября. Мероприятие пройдет в рамках федерального проекта Ассамблеи народов России "Гордимся историей: Время героев" и будет приурочено к Году защитников Отечества.

По словам председателя реготделения Ассамблеи народов России Евгения Воробьева, встреча такого формата организуется в Тюмени впервые. Это будет "живой диалог" школьников с ветеранами специальной военной операции, участниками региональной программы "Боевой кадровый резерв", участниками локальных войн, общественниками, которые занимаются сбором гуманитарной помощи для нужд СВО.

"Лично пообщаться с нашими героями смогут более 200 учащихся 7-11 классов школ Тюмени. Они услышат истории о жизни и службе, помощи и патриотизме, зададут вопросы в формате открытого микрофона", - сообщил он.

В рамках патриотического вечера будут подведены итоги первого детского конкурса рисунков "Помним! Гордимся!". На суд жюри учащиеся тюменских школ прислали более 200 работ в номинациях "Герои войны - лица Победы", "Эхо войны в моей семье", "Подвиг народа", "Мирное небо над головой".

Также в фойе 67-й школы организуют выставку рисунков. Экспозицию представит и Союз морских пехотинцев "Тайфун" Тюменской области. В завершение встречи школьники вручат подарки ветеранам СВО и семьям защитников Отечества.

Любовь Голышева