Полпред президента Артем Жога выступит экспертом на онлайн-встрече форума "Патриоты Урала"

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Пятую лекцию из цикла онлайн-встреч, ставших продолжением форума волонтеров и гражданских активистов "Патриоты Урала", которая начнется 2 октября в 14 часов, посвятят психологической поддержке ветеранов и их семей.

Экспертами выступят полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога, руководитель департамента психологической работы министерства обороны Российской Федерации Валентина Барабанщикова и директор Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета Эльвира Сыманюк, сообщает пресс-служба полпредства.

"На третьем форуме "Патриоты Урала" в секции, посвященной вопросам психологической помощи, велось очень много интересных дискуссий, эксперты делились полученным в работе с ветеранами опытом. В регионах Уральского федерального округа идёт активная психологическая работа с героями спецоперации и их семьями. Данный опыт требует систематизации, и грядущая онлайн-встреча, я в этом уверен, внесет свой вклад в этот процесс", - уверен Артём Жога.

Организаторы серии онлайн-встреч - Общество "Знание" совместно с региональным отделением фонда "Защитники Отечества", общественной организацией "Герои Урала" при поддержке правительства Свердловской области и регионального центра патриотического воспитания имени Героя России И.О.Родобольского.