В Тюменской области пассажиры общественного транспорта сэкономят восемь рублей при оплате через СБП

Акция по экономии средств при оплате проезда в общественном транспорте стартовала в Тюменской области 1 октября и продлится по 31 декабря 2025 г. На восемь рублей дешевле можно заплатить за услугу, если воспользоваться QR-кодом или NFC через систему быстрых платежей (СБП).

"Тюменская область вошла в тройку регионов Уральского федерального округа, где запускается технология оплаты через СБП. Более 1 тысячи 500 транспортных средств в регионе оснащены табличками с QR-кодами и инструкциями. До четверти трат семейного бюджета можно сэкономить, участвуя в акции до конца года. Таблички размещены в автобусах не только в Тюмени, но и в Ишиме, Тобольске, Ялуторовске. Надеемся, география будет расти", - рассказала директор департамента развития продуктов и технологических сервисов Национальной системы платежных карт (НСПК) Мария Точилова во время пресс-конференции, посвященной проведению акции на оплату проезда со скидкой в общественном транспорте Тюменской области, в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" 1 октября.

В Тюменской области с 1 октября проезд в автобусах, маршрутных такси увеличен и составляет 35 рублей при безналичном расчёте, 40 рублей – за наличные. Акция позволит существенно сэкономить. Выпадающие доходы, расходы за время акции берет на себя Национальная система платежных карт.

Контролёры могут проверить оплату по системе быстрых платежей несколькими способами.

"Если вы оплатили, то вам пришел чек по банковской операции. В зависимости от модели телефона есть так называемый билет, который вы можете показать: рядом с QR-кодом включился счетчик, его видно. И еще кондуктор тоже получает информацию, но с задержкой 10-20 секунд с момента вашей оплаты, у него в терминале есть данные", - пояснил генеральный директор АО "ТТС" Алексей Раков.

В Тюменской области действует целевая программа субсидирования перевозки пассажиров. 170 млн пассажиров перевезено за 2024 год, в том числе 125 млн – в Тюмени. При этом льготников насчитывается более 4,5 млн человек.

"Более 5 миллиардов рублей регион тратит для того чтобы автобусы ездили по маршруту. Более 1 миллиарда рублей составляет субсидия на оплату льготников. 51 процент стоимости билетов компенсируется перевозчикам за счет средств областного бюджета. Не исключено, что в связи со сложившейся экономической ситуацией в стране, стоимость проезда в автобусах межмуниципальных маршрутов вырастет с начала 2026 года", - отметил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Александр Исаков.

Увеличение тарифов на проезд в общественном транспорте повлияет на качество перевозки пассажиров. Администрация Тюмени намерена заменить 89 малогабаритных маршруток на полноценные автобусы.

Анжела Лебедева