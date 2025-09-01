  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
  • USD83,6118
    EUR97,6823
  • В Тюмени 3..5 С 2 м/с ветер северо-западный

В Тюменской области туризм во многом развивается за счет культовой архитектуры

Общество, 16:01 29 сентября 2025

ИА "Тюменская линия"

Культовая архитектура Тюмени - деревянное зодчество - с каждым годом все больше привлекает туристов. Вся архитектурная база для развития туризма в Тюмени есть, 40 % привлекательности для туристов – это архитектура.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила архитектор Тюменского агентства развития креативных индустрий, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТИУ Елена Мальцева во время интенсива "Влияние городской среды Тюмени на туристический потенциал" в Доме Буркова 29 сентября.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"У нас особая архитектурная школа деревянного зодчества, на уровне суздальской, московской, новгородской. Поэтому культовый туризм активно развивается. Есть архитектурные шедевры, на которые едут посмотреть, комплексы. И это все делится на историю, эмоции, маршруты. Архитектура – это база для туризма. Но интерес к ней разный, потому что кто-то едет ради впечатлений: эффект Бильбао, Эйфелева башня и так далее. Исторически архитектура – не для того, чтобы развлекать людей, а удивлять, восхищать, но не веселить, это не ярмарка тщеславия", - пояснила Елена.

Культовая архитектура и благоустройство скверов, парков, дворов – мировой тренд, способный повлиять на увеличение турпотоков. Большой упор нужно сделать на окаймление существующих точек притяжения, считает тюменский архитектор.

"Окаймление существующего – у нас есть много всего, что нужно благоустроить, выстроить маршрут, создать сценарий посещения, экскурсионные маршруты", - уточнила Елена Мальцева.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Одним из примеров того, как комплексный подход к созданию городской среды сказался на увеличении количества туристов, является пешеходная ул. Дзержинского. Она входит в обязательный маршрут для посещения туристов. В выходные по ней гуляют десятки тысяч человек. Улица сыграла важную роль для города, старта инициатив, внешнего позиционирования Тюмени.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

"Подходы к созданию городской среды, благоустройства территории меняются. Сейчас они во многом зависят от контекста места, где он находится, что есть поблизости, какой ландшафт, главный функционер улицы. Каждая территория индивидуальна, безусловно, есть тренды в плане озеленения, установки малых архитектурных форм. Но у Тюмени есть свое лицо, и оно отличается дружелюбием", - подчеркнул гендиректор центра стратегического развития "Сибирь" Артём Павлюченко.

Связь и влияние архитектуры на туристический потенциал Тюмени участники интенсива намерены обсудить еще раз. Встреча пройдет в рамках мероприятий, посвящённых созданию мастер-плана центра Тюмени площадью 700 га. Предварительно его представят в ноябре 2025 года, окончательный вариант – в феврале 2026 года.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Артем Павлюченко , благоустройство , городская среда , пешеходная улица , ТАРКИ , туризм

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:34 29.09.2025Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь
16:12 29.09.2025Более 470 площадок ждут тюменцев на акции "Активное долголетие по-тюменски"
16:01 29.09.2025В Тюменской области туризм во многом развивается за счет культовой архитектуры
15:49 29.09.2025Количество пользователей библиотек Тобольска превысило 35 тыс. человек

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора