В Тюменской области туризм во многом развивается за счет культовой архитектуры

Культовая архитектура Тюмени - деревянное зодчество - с каждым годом все больше привлекает туристов. Вся архитектурная база для развития туризма в Тюмени есть, 40 % привлекательности для туристов – это архитектура.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила архитектор Тюменского агентства развития креативных индустрий, старший преподаватель кафедры архитектуры и градостроительства ТИУ Елена Мальцева во время интенсива "Влияние городской среды Тюмени на туристический потенциал" в Доме Буркова 29 сентября.

"У нас особая архитектурная школа деревянного зодчества, на уровне суздальской, московской, новгородской. Поэтому культовый туризм активно развивается. Есть архитектурные шедевры, на которые едут посмотреть, комплексы. И это все делится на историю, эмоции, маршруты. Архитектура – это база для туризма. Но интерес к ней разный, потому что кто-то едет ради впечатлений: эффект Бильбао, Эйфелева башня и так далее. Исторически архитектура – не для того, чтобы развлекать людей, а удивлять, восхищать, но не веселить, это не ярмарка тщеславия", - пояснила Елена.

Культовая архитектура и благоустройство скверов, парков, дворов – мировой тренд, способный повлиять на увеличение турпотоков. Большой упор нужно сделать на окаймление существующих точек притяжения, считает тюменский архитектор.

"Окаймление существующего – у нас есть много всего, что нужно благоустроить, выстроить маршрут, создать сценарий посещения, экскурсионные маршруты", - уточнила Елена Мальцева.

Одним из примеров того, как комплексный подход к созданию городской среды сказался на увеличении количества туристов, является пешеходная ул. Дзержинского. Она входит в обязательный маршрут для посещения туристов. В выходные по ней гуляют десятки тысяч человек. Улица сыграла важную роль для города, старта инициатив, внешнего позиционирования Тюмени.

"Подходы к созданию городской среды, благоустройства территории меняются. Сейчас они во многом зависят от контекста места, где он находится, что есть поблизости, какой ландшафт, главный функционер улицы. Каждая территория индивидуальна, безусловно, есть тренды в плане озеленения, установки малых архитектурных форм. Но у Тюмени есть свое лицо, и оно отличается дружелюбием", - подчеркнул гендиректор центра стратегического развития "Сибирь" Артём Павлюченко.

Связь и влияние архитектуры на туристический потенциал Тюмени участники интенсива намерены обсудить еще раз. Встреча пройдет в рамках мероприятий, посвящённых созданию мастер-плана центра Тюмени площадью 700 га. Предварительно его представят в ноябре 2025 года, окончательный вариант – в феврале 2026 года.

Анжела Лебедева