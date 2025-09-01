  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь

Общество, 16:34 29 сентября 2025

Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

Стартовал рабочий визит делегации Тюменской области в Республику Беларусь, сообщает информационный центр правительства региона.

Уже состоялась рабочая встреча с Государственным комитетом по Науке и технологиям Республики, на которой были обсуждены перспективы расширения сотрудничества в части проведения совместных исследований.

В рамках рабочего совещания стороны обменялись экземплярами дорожных карт по развитию сотрудничества, обсудили форматы сотрудничества в области финансирования исследований, договорились расширить перечень направлений для исследований (биобезопасность, медицина, искусственный интеллект.

"Программа рабочего визита включает целую серию деловых переговоров и встреч, так запланировано изучение опыта Республики по производству топливных брикетов из торфа и удобрений, в Беларуси расположено одно из крупнейших производств в Европе - ОАО "ТБЗ Ляховичский". Компания развивает производство по выпуску новых видов жидких и сухих гуминовых удобрений на основе торфа - гуматов. Наш регион также обладает серьезными запасами торфа, здесь возможно развитие сотрудничества", — сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

Также сегодня состоится совещание с Министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом.

Делегация Тюменской области планирует провести серию встреч на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь".

