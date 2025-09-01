  • 29 сентября 202529.09.2025понедельник
Капитальный ремонт улице Томской в Тюмени запланирован до 15 октября

Общество, 19:09 29 сентября 2025

из Telegram-канала Максима Афанасьева | Фото: из Telegram-канала Максима Афанасьева

Капитальный ремонт ул. Томской в Тюмени запланирован до 15 октября. Об этом в Telegram-канале написал глава города Максим Афанасьев.

Поставлена задача восстановить дорожное покрытие на ул. Курчатова после завершения реконструкции инженерных сетей, что позволит полноценно возобновить движение общественного транспорта.

Чтобы улучшить условия для пешеходов, решено организовать временные тротуары из плит, что сделает перемещение по району более комфортным и безопасным.

﻿

Отметим, 29 сентября в жилом районе ДОК состоялось выездное рабочее совещание, на котором были рассмотрены вопросы, поступившие от жителей. В нем приняли участие представители всех застройщиков, ведущих строительство на территории района: ГК "Страна", "Брусника", "Талан" и "Скандия".

В ходе встречи обсудили текущие проблемы и наметили конкретные шаги по их решению. В эти выходные проведен локальный ремонт дорог на улицах Рылеева и Коммунистической.

Продолжается ямочный ремонт на проблемных участках дорожной сети района.

# капитальный ремонт , Максим Афанасьев

﻿
