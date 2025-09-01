В Тюменской области изымают из продажи три ветеринарных препарата

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три некачественных ветеринарных препарата изымают из продажи в Тюменской области. Один из них - противопаразитарный "Эприфорт 2%" производства московской компании "НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА С-П.", серия 020225, срок годности до 01.2028 г., сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Также это "Кальция хлорид 10 % раствор для инъекций", серия 0020225, срок годности до 02.2027 г., производства саратовского предприятия "СПАЗ-фарм".

"Новокаин 0,5 %, 2 % раствор для инъекций", серия 10 и два, срок годности - февраль и март 2028г., производитель "ТД Биагро" (Владимирская область).

При получении любой информации об обращении контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств необходимо сообщить в управление по телефону (3452) 43-97-82 или e-mail: rshn34@fsvps.gov.ru.